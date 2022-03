Sachsen - Es ist wohl eine Situation, in der sich schon jeder einmal wiedergefunden hat. Man bummelt durch die Stadt und plötzlich drückt es in der Blase. Da kommt natürlich die Frage auf, wo sich die nächste Toilette befindet. Diese ist oft gar nicht so einfach zu beantworten, denn in vielen sächsischen Städten mangelt es an öffentlichen Toiletten. Mein Kollege Henry Nielacny aus der Redaktion Dresden hat sich mit dem Thema beschäftigt.