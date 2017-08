Skaten durch die Innenstadt

Chemnitz – Am Donnerstagabend soll erneut ein Nachtskaten durch die Chemnitzer Innenstadt stattfinden.

Nach dem Start um 19:50 Uhr am Rosenhof geht es in Richtung Schloßberg, dann zur community4you-Arena und wieder zurück. Allerdings sind die Wetteraussichten für den Skaterlauf alles andere als rosig. So sind laut Wetterbericht für morgen Abend Niederschläge und sogar Gewitter vorhergesagt. Aus dem gleichen Grund musste bereits die Veranstaltung im Juli abgesagt werden.

Alle Interessierten sollten sich auf jeden Fall auf der Facebook-Seite „Chemnitzer Nachtskaten 2017“ über den aktuellen Stand informieren.