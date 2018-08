Ski-Weltcup: ein politisches Pulverfass

LINKE-Fraktionsvorsitzender André Schollbach erklärt:

"Mehr als eine halbe Million Euro an Steuergeldern dafür auszugeben, um Tonnen an Kunstschnee erst mit großem Energieaufwand zu produzieren, anschließend mit Lastkraftwagen quer durch die Stadt zu karren und sodann an den Elbwiesen auszukippen ist weder nachhaltig noch vernünftig. In Wahrheit geht es nicht um den Sport, sondern um den Kommerz. Hier wird eine große Menge an Steuergeld eingesetzt, um den Hoteliers ihre Betten zu füllen. Gleichzeitig fehlt es in unserer Gesellschaft in vielen wirklich wichtigen Bereichen an den erforderlichen Finanzmitteln."