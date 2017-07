Slammer im Parksommer

Chemnitz – Jeden Freitag in diesem einzigartigen Sommer im Stadthallenpark findet beim Parksommer der Poetry Slam statt. So auch am heutigen Freitag.

Bei dem wöchentlich stattfindenden Wortscharmützel tragen Poeten ihre selbstverfassten Texte vor. Für ihre Darbietung hat jeder Slammer sechs Minuten Zeit, in denen sie das Publikum von ihrer Poesie überzeugen können. Dabei stehen ihnen nur ihr eigenes wortgewandtes Ich zur Verfügung – keine Kostüme, keine Requisiten, nur ungeschminkter Humor und schwungvolle Emotionen. Am Ende des Abends bestimmt dann das Publikum, welcher Poet am wortgewandtesten ist.

An diesem Abend wird es einen bunten Reigen der Chemnitzer Slamszene geben:

Danny Koch (zweifacher Chemnitzer Stadtmeister)

Viktoria Helene Bergemann aus Hamburg

Kira Peter aus Chemnitz/U20 Poetin mit Tiefgang und Charme

Luca Schmitt aus Mittweida/Zugezogener Poet, der mit humorvollen Alltagsbetrachtungen mehr als zu überzeugen weiß

Beginn ist 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.