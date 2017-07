So bereiten sich die Fußball Clubs in Sachsen auf die neue Saison vor

Der Chemnitzer FC in Altenburg

Doch auch in der dritten Liga ist der sächsische Fußball noch vertreten. Der Chemnitzer FC beendete die vergangene Saison im oberen Mittelfeld, weshalb im kommenden Jahr der Anschluss zu den Spitzenplätzen hergestellt werden soll. Das Team von Trainer Horst Steffen wurde in den vergangenen Wochen mit gleich acht Spielern verstärkt, wobei keinerlei Ablöse fällig wurde. Ähnlich sparsam waren die Himmelblauen auch in ihrem Trainingslager. Dieses fand im nur 80 Kilometer entfernten Altenberg statt und konnte innerhalb von nur drei Tagen abgeschlossen werden. Da die Saison in der dritten Liga bereits am 21. Juli beginnt, ist auch die Vorbereitung für den Chemnitzer FC längst in trockenen Tüchern. Man darf deshalb gespannt sein, wie gut das neu formierte Teams in die neue Saison startet. Der Fußball in Chemnitz hat schließlich große Tradition.