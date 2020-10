So blickt eine Handwerksvertreterin auf die OB-Wahl

Chemnitz - Die Chemnitzer Fleischerei Thiele ist bereits in dritter Generation in Familienbesitz. Nora Seitz, Urenkelin des Firmengründers, führt sie heute zusammen mit ihrer Mutter. Neben der Arbeit im Geschäft engagiert sie sich auch für das Handwerk, als Landesinnungsmeisterin. Wie blickt sie auf die Chemnitzer Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag?