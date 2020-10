So blickt Ex-OB Seifert auf die Chemnitz-Wahl

Chemnitz - 13 Jahre lang war das Chemnitzer Rathaus sein Arbeitsplatz. SPD-Mann Peter Seifert übernahm als Oberbürgermeister in den Jahren des Wandels nach der Wiedervereinigung. In seine Amtszeit fiel der Wiederaufbau des Stadtzentrum mit der Galerie Roter Turm und der Galeria Kaufhof. Wie blickt er auf die Situation in Chemnitz heute? Das haben wir ihn gefragt.