So denken die Sachsen über die neue Corona-Schutz-Verordnung

Sachsen- Am Dienstag wurde im Freistaat die neue Corona-Schutz-Verordnung veröffentlicht. Vieles ist gleichgeblieben, aber einige Veränderungen treten ab Gründonnerstag in Kraft. Doch was bedeutet das konkret für den einzelnen Bürger? Kommen die häufigen Änderungen überhaupt noch an? Wir haben uns auf den Straßen erkundigt, wie die Menschen im Freistaat über das aktuelle Test- und Impfgeschehen denken und wie sie mit der neuen Verordnung umgehen.

So langsam zeichnet sich eine deutliche Ermüdung unter den Menschen ab. Zwar ist der Wille zur Einhaltung der Verordnung bei vielen da, aber natürlich sorgen die häufigen Regeländerungen für große Verunsicherung.