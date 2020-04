Bei dringenden Fragen erreichen Sie uns unter den Servicerufnummern 0341 913 10 540 und 0341 913 10705.

Falls Sie noch nie Kontakt mit dem Jobcenter hatten, empfehlen wir die 0800 45555 23 zu wählen.

Alternativ können Sie Ihren unterschrieben Antrag auf Arbeitslosengeld II inkl. Anlagen auch per Mail

Den Antrag finden Sie online unter https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center . Den ausgefüllten Antrag werfen Sie bitte in den Hausbriefkasten des Jobcenters oder senden diesen an Jobcenter Leipzig, Postfach 100831 04008 Leipzig.

Als neuer Service steht Ihnen der Postfachservice zur Verfügung. Über diesen Online-Dienst werden Nachrichten unkompliziert an das Jobcenter gesandt. Somit können Sie ab sofort elektronisch von zu Hause aus mit Ihrem Jobcenter in Kontakt treten.

Für Weiterbewilligungsanträge, Veränderungsmitteilungen oder zum Einreichen von anderen Unterlagen nutzen Sie bitte unser Onlineportal www.jobcenter.digital . Nach der Registrierung mit Ihrer Emailadresse werden Ihnen die Zugangsdaten per Post zugeschickt. Sie können das Onlineangebot dann unkompliziert und vollumfänglich nutzen.

Persönliche Vorsprachen sind nur noch in Notfällen möglich. Notfälle beschränken sich auf die konkrete Auszahlung von Geldleistungen. Vereinbaren Sie dazu zwingend telefonisch einen Termin.

Telefonische Erreichbarkeit

Derzeit kommt es in beiden Einrichtungen zu einem sehr stark erhöhten Anrufaufkommen. Außerdem hatte bereits im März jeder vierte sächsische Betrieb Kurzarbeit angezeigt. Agentur und Jobcenter reagierten schnell und schulten Mitarbeiter um. Nun wird auch in Schichten und am Wochenende gearbeitet. Wir alle konzentrieren uns auf die Bearbeitung Ihrer Geldanträge.

„Die Menschen können sich auf uns verlassen. Wir sind uns bewusst, welchen gesellschaftlichen Auftrag wir haben. Bei aller Anstrengung, die wir unternehmen, bitten wir dennoch um Verständnis, wenn man z.B. erst beim dritten Anruf durchkommt. Diese Situation stellt alle vor große Herausforderungen“, so die Sprecherin der Agentur für Arbeit Leipzig, Sandra Zechel.