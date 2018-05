So feiert der Christopher Street Day sein 25-jähriges Jubiläum

Am Samstag, um 12 Uhr, startet die große Demonstration auf Altmarkt. Vereine, Firmen, Institutionen und Fußgänger demonstrieren auf/hinter/neben Trucks und LKWs. Die Route führt in die Neustadt über den Albertplatz, dann Richtung Terrassenufer und wieder zurück auf Altmarkt.

Durch die Sächsische Beflaggungsordnung ist es die letzten Jahre nicht möglich gewesen die Regenbogenflagge am Rathaus zu hissen. In diesem Zuge hat der CSD-Verein Dresden den Kulturpalast angefragt um an diesem Wochenende die Flagge sichtbar zu machen. Mit Erfolg - der Kulturpalast hat zugestimmt.

Außerdem gibt es das gesamte Programm für das CSD-Wochenende und die Programmwoche bis zum 10. Juni, auch als SmartphoneApp. Somit landen alle Informationen direkt auf dem Handy.

