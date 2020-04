So feiert die Kreuzkirche Dresden das Osterfest

Dresden - Das Osterfest steht vor der Tür, doch aufgrund der Corona-Krise macht die aktuelle Lage klassische Feierlichkeiten in diesem Jahr unmöglich. Deswegen geht die Kreuzkirche Dresden neue Wege und überträgt die Veranstaltungen zum größten christlichen Fest in den Programmen von Sachsen Fernsehen und im Internet. Kreuzorganist Holger Gehring gibt im Interview Einblicke, was die Zuschauer musikalisch erwartet.