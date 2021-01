So funktioniert der 15-Km-Radius in Sachsen

Sachsen- Seit der letzten Bund und Ländersitzung wird in Deutschland in Kreisen gedacht. Jedoch sorgt der 15 Kilometer Radius für viele Fragezeichen. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Beispiel für Berlin die Ortsgrenze als Ausgangspunkt benannte, kann dies von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.