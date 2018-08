So funktioniert die Stadtpolitik – der Rathauslöwe Leo erklärt

Das Mitmach- und Entdeckerheft ist für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gedacht. Leo, der kleine Rathauslöwe, erzählt in kindgerechter Sprache wozu so ein Rathaus und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung überhaupt da sind. Kritzelbilder, Rätsel, Aufgaben und zahlreiche Illustrationen wecken zusätzlich die Entdeckerfreude kleiner und großer Kinder. So lernen die Jungen und Mädchen auf spielerische Art und Weise unter anderem Dresdens Partnerstädte kennen, das Goldene Buch oder die Geschäftsbereiche und ihre Aufgaben. Sie können auch in einem einfachen Schaubild nachverfolgen wie Stadtpolitik funktioniert. Und dem Oberbürgermeister ist ein großes Ohr gewachsen, denn die Kinder dürfen ihm gern ihre Fragen stellen.