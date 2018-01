So geht’s weiter an der Augustusbrücke

Auf der Augustusbrücke läuft der Rückbau des alten Füllbetons weiter. Parallel erhalten die so vorbereiteten Bögen einen bewehrten Aufbeton. Derzeit sind die Pfeiler 3 und 4, von Altstädter Seite aus gezählt, an der Reihe. Darüber hinaus werden die Arbeiten an den auszutauschenden Konsol-, Mauer- und Kehlsteinen fortgesetzt. Auch die Sanierung der Brückenentwässerung zwischen den Bögen und den Räumen in den Pfeilern schreitet voran, diese war im Laufe der Zeit durch Aussinterungen verstopft. Zur Dauerhaftigkeit und Standsicherheit der Brücke sind die Beweglichkeit der Fugen der Bögen von großer Bedeutung. Um die Fugenspalte dauerhaft abzudichten, werden darüber sogenannte Fahrbahnübergangskonstruktionen eingebaut, welche wasserdicht und gleichzeitig beweglich sind und so das vorhandene Fugenspiel aufnehmen können.