So gehts weiter für den SC DHfK

Zur großen Überraschung kündigte Torhüter Milos Putera an, den Torwarttrainerjob ab der nächsten Saison zu leiten. Somit bleibt der Slowake der DHfK-Familie bis 2022 treu.

Über die nächste Saison wollte hier noch keiner reden, denn erstmal müssen die Leipziger nach einer langen intensiven Vorbereitungsphase die zweite Hälfte der Saison meistern.

Am 10. Februar gehts dann für den SC DHfK in Bietigheim mit der Handball-Bundesliga weiter. Der Heimspielauftakt in der Arena ist erst am 3. März gegen Vfl Gummersbach.