Wichtig ist zunächst eine deckende Foundation, die zusammen mit Concealer aufgetragen wird. Da der schlussendliche Look sehr auffallend werden wird, muss auch die Foundation etwas dicker sein. Der Concealer wird anschließend mit hellem Puder versiegelt. Konturen werden dann mit einem cremfarbigen Contourstick nachgemalt, beziehungsweise verblendet – erst dann wird der Bronzener aufgetragen. Ebenso wichtig für den ganz großen Look sind natürlich auch stark betonte Augenbrauen. Diese werden ebenfalls mit einem Augenbrauenstift nachgemalt. Weiter geht’s mit einem intensiven Lidschatten. Dabei kann ruhig etwas Base auch in die Lidfalte gegeben werden. Soll es glamourös werden, eignen sich orange-braunfarbige Töne hier oftmals am besten. Ein dramatischer Lidstrich, Highlighter an den inneren Augenrändern sowie aufgeklebte Wimpern runden diesen speziellen Look dann noch perfekt ab. Zu guter Letzt sollte natürlich auch auf rote Lippen à la Marilyn Monroe gesetzt werden – fertig!