Sachsen- Die Coronapandemie hat in den letzten Jahren zahlreiche Teile unseres täglichen Lebens beherrscht. Ob Lockdowns oder Zugangsbeschränkungen, jeder in Sachsen hat die Auswirkungen der Pandemie gespürt. So blieb auch die Justiz bei uns im Land nicht davon verschont. Wie sich Corona auf unser sächsisches Rechtswesen ausgewirkt hat, erfahren Sie hier.