So hat Dresden dem homophoben ISIS-Anschlag gedacht

Am 04. Oktober 2020 erreichte der islamistische Terror die Stadt an der Elbe. Ein Gewalttäter griff ein homosexuelles Paar mit einem Küchenmesser an, tötete einen der Männer. Seither berichtete SACHSEN FERNSEHEN immer wieder über das Verbrechen, welches weltweit Schlagzeilen machte. Abdulla A., so der Name des Täters wurde wenige Tage nach seiner Haftentlassung aus dem Gefängnis wieder straffällig, stach in der Dresdner Altstadt die Passanten nieder. Er galt als Gefährder, wurde observiert.