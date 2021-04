Sachsen- Wir sprechen mit Thomas Kaftka, Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin und Dr. David Michel, dem Vertreter des Freistaates Sachsen in Tschechien über die Corona-Situation in Tschechien.

Am Freitag ab 18 Uhr stündlich bis 21 Uhr im TV und im Web-Livestream bei SACHSEN FERNSEHEN.