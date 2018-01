So kann man Gute Vorsätze einhalten

Chemnitz – Jeder dritte Deutsche nimmt sich zum Jahreswechsel Einiges vor. Doch wie kann man diese Guten Vorsätze auch einhalten?

Fitter, gesünder, motivierter oder rauchfrei: Im neuen Jahr soll alles besser werden. Mit viel Sport, einer gesunden Ernährung und mehr Zeit für Freunde und Familie. Soweit die guten Vorsätze. Doch nur Wenige halten sie länger als ein paar Wochen durch. Wieder im Alltag angekommen, übernehmen wir schnell die alten Gewohnheiten.

„Wer sein Verhalten dauerhaft ändern will, muss sich ganz genau überlegen, wann und wie das geschehen soll“, sagt Uwe Malik, Bereichsdirektor der Barmenia Versicherungen Chemnitz.

Und genau hier liegt das Problem: Silvestervorsätze entstehen häufig aus einer Laune heraus. Sie verfolgen weder ein konkretes Ziel, noch geben sie den Weg dorthin vor. Weniger zu essen ist so ein Beispiel. Oder mehr Sport zu treiben. Wer sich hingegen vornimmt, einmal in der Woche zum Volleyball- oder Badminton-Training zu gehen, hat einen konkreten Termin. Das macht es einfacher, die eigenen Absichten auch umzusetzen. Denn die meisten Vorsätze scheitern daran, dass die Menschen zu viel in zu kurzer Zeit erreichen wollen und sich damit enorm unter Druck setzen. Kleine Schritte führen häufig weiter.

Sind Weg und Ziel erst einmal gefunden, sollten sie klar formuliert werden – am besten mit Stift und Papier. Durch das Aufschreiben entsteht das Gefühl einer inneren Verpflichtung. Dafür genügt schon ein kleiner Zettel am Kühlschrank, der die Erinnerung an den guten Vorsatz regelmäßig auffrischt. Wer sich dabei vorstellt, wie sich sein Leben durch mehr Bewegung oder weniger Zigaretten positiv verändert, bekommt einen zusätzlichen Motivationsschub.

Und wenn es trotzdem nicht gelingt? Rückschläge gehören dazu. „Man sollte sich ein paar Ideen zurechtlegen, damit die guten Vorsätze mit der Zeit nicht in Vergessenheit geraten“, empfiehlt Malik. Forscher an der Universität Leeds konnten beispielsweise nachweisen, dass Menschen in der Gruppe länger durchhalten. Wer alleine versucht, seine unliebsamen Gewohnheiten abzuschütteln, droht eher zu scheitern. Der gemeinsame Ehrgeiz in der Gruppe hingegen motiviert jeden Einzelnen.

Damit stehen die Chancen gut, dass die Vorsätze aus der Neujahrsnacht Sektlaune und Feuerwerk überdauern.

(Quelle: Barmenia Versicherungen)