So knapp! – HC Elbflorenz vergibt sicheren Heimsieg

Der VfL ließ jetzt aber nicht locker und konnte durch Jan-Lars Gaubatz in der 42. Minute aus dem rechten Rückraum den Ausgleich erzielen (17:17). Die nächsten 5 Minuten war es eine enge Partie, in der vor allem der Dresdner Mannschaftskapitän Arseniy Buschmann, der vor den 1412 Dresdner Zuschauern, starke Akzente für die Hausherren setzte. Gleich zweimal holte er mit einer starken Finte einen Strafwurf plus Zeitstrafe heraus. Der VfL hingegen traf in dieser Phase zweimal den Pfosten und kassierte zusätzlich eine Rote Karte. Hagen ließ sich aber auch durch den 20:18 Rückstand in der 47. Minute nicht abschütteln. Wenig später stand es wieder Remis (20:20). Vor allem VfL-Aufbauspieler Tim Stefan zeigte in dieser engen Phase, warum die Eintracht Verantwortlichen ihn vor der Saison aus Hüttenberg verpflichtet haben. In der Folge schien der HC aber endgültig auf einen Sieg zuzustreben. Zweimal traf der HC-Toptorschütze an diesem Tag Gabor Pulay (10/5) und einmal Rechtsaußen Nils Gugisch per Konter zum 23:20. Als der HC 2 Minuten vor dem Ende wieder durch den starken Gabor Pulay traf, war das Spiel beim 26:23 fast schon durch. Aber eben nur fast, denn der Gegner traf relativ schnell zum 26:24 durch Kreisspieler Tilman Pröhl und stellte dann auf eine offensive 4:2-Deckung um. Das den Gästen dadurch 3 Sekunden vor Schluss doch noch durch Dragan Tubic von Rechtsaußen das 26:26 gelang, hatten sie der Tatsache zu verdanken, dass beim HC nun keiner Verantwortung übernahm bzw. das Team versuchte die „Zeitkarte“ zu spielen. „Am Ende brauchst du Leute, die die Eier haben das Spiel noch zu holen. Wenn ich zwei Minuten vor dem Ende nur quer spiele bekomme ich halt passiv. Das müssen wir uns vorwerfen lassen.“, sagte Christian Pöhler zu den letzten beiden Minuten.