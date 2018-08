So kommen die ABC-Schützlinge sicher zur Schule

Dresden - An wohl kaum einem anderen Moment ist die Freude auf die Schule so groß, wie am ersten Schultag. 38.600 aufgeregte Kinder treten in Sachsen in einer Woche zum ersten Mal stolz ihren Weg in die Schule an. In Dresden bekommen 5068 Schüler ihre Zuckertüten. Für einen sicheren Schulweg empfehlen das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub VCD das „Elterntaxi“ stehen zu lassen.