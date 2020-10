So kommen Sie an Ihre Stasi-Daten!

Mehr als 8,1 Millionen Karteikarten, 21.500 Meter aneinandergereihte Unterlagen und tausende Säcke voller Papierschnipsel: diese enormen Zahlen gibt es alleine in den drei sächsischen Stasi-Unterlagen-Archiven in Dresden, Chemnitz und Leipzig. Bundesweit gibt es insgesamt 12 dieser Außenstellen. Wer wissen will, was über ihn oder sie in den Stasi-Akten steht, kann sich hier melden und einen entsprechenden Antrag stellen. Das haben seit 1992 im Freistaat rund 860.000 Menschen getan.

Nicht jeder wurde überwacht