So läuft die Wahl in Leipzig

Leipzig ist in 403 Wahlbezirke unterteilt. Und genau so viele Wahllokale gibt es auch. Davon sind 204 barrierefrei zugängig. In Leipzig haben in den vergangenen Wochen rund 470.000 Einwohner ihre Wahlbenachrichtigung bekommen. Gut 75.000 davon haben Briefwahl beantragt - doppelt so viel wie vor fünf Jahren und so viele wie noch nie in Leipzig. Bei der Stadt sorgte das für einen logistischen und personellen Mehraufwand.