So lecker wird der Leipziger Opernball

Unter dem Motto "La dolce Vita in Südtirol" geht der Opernball mit seiner 25. Auflage in die Jubiläumsausgabe. Durch die Organisatoren wurden in den letzten Monaten viel Arbeit reingesteckt um dieses Dolce-Vita-Gefühl nach Leipzig zu bringen.

Die Spannung steigt also vor dem gesellschaftlich wohl größten Ereignis des Jahres. Am 26. Oktober wird der Rote Teppich ausgerollt. Wer keine Karte bekommen hat, kann zumindest beim Roten Teppich live dabei sein. Leipzig Fernsehen überträgt ab 17:30 Uhr die Red-Carpet-Show mit allen Stars & Storys.