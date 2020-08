So lief das Leipziger Wasserfest 2.0 mit PŸUR und Co.

Martin Hundt, Senior Manager Events von PŸUR, zeigte sich zufrieden über den Zuspruch der Veranstaltung: "Hier können sich unsere Kunden über die neusten Produkte informieren, am Glücksrad drehen, sich betätigen und Tischkickern. Für Groß und Klein ist was dabei und wir freuen uns, dass die Aktionsfläche so gut angenommen wird."

Voraussichtlich 2021 soll das Leipziger Wasserfest zu seinem alten Konzept, unter anderem mit Live-Musik und Regatta, zurückkehren.