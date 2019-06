So lief die erste Klimakonferenz in Leipzig

Ministerpräsident Michael Kretschmer kam selbst nach Leipzig und diskutierte mit den Schülern über klimapolitische Themen. Schüler konnten in kleinen Gruppen ihre Fragen stellen. Kretschmer plädierte statt für kostenlosen Nahverkehr eher für einen Ausbau elektrifizierter Strecken. Dass Klimaschutz im Unterricht grundsätzlich Thema wird, sei wichtig, so der Ministerpräsident. Ein eigens Schulfach „Klimaschutz“ würde allerdings zu Lasten anderer Fächer gehen. Am Ende nahm der Unionspolitiker einen ganzen Katalog mit Ideen und Anregungen der Klimakonferenz in seine Hände.