So macht Leipzig Urlaub

Leipzig – Die Sommerferien sind angebrochen. Für viele stellt sich nun die Frage: In die Ferne schweifen oder Urlaub auf Balkonien?

Wir haben uns einmal umgehört, was denn die Leipziger an Ihren freien Tagen so machen und wohin die Reise bei Ihnen gehen soll.

Wer die Zeit hat und es sich leisten kann, der setzt sich in den Flieger oder ins Auto und reist in den Urlaub. Für Kurzentschlossene lassen sich auch jetzt noch passende Urlaubsziele finden, wie Frank Schütz vom Reisebüro Bachmann weiß.

Laut Schütz verlässt nicht jeder das Land, um seinen Urlaub in vollen Zügen zu genießen. So bleiben viele auch in Deutschland.

Allerdings sollte man, auch wenn Einen die Reiselust spontan packt, einige Dinge bei der Buchung beachten.

Ob nun in den üblichen Ferienregionen oder zu Hause an den Leipziger Seen, am Wichtigsten bleibt doch das sommerliche Wetter und reichlich Entspannung.