So oft schlugen Blitze 2020 in Sachsen ein

Im vergangenen Jahr sind in Sachsen insgesamt 12.643 Blitze eingeschlagen. Das hat das Unternehmen Siemens in seinem aktuellen "Blitzatlas" ermittelt. Spitzenreiter im Freistaat ist der Landkreis Meißen. Hier gab es insgesamt 1655 Blitzeinschläge. Deutschlandweit auf dem ersten Platz ist die Stadt Wolfsburg. Hier gab es knapp 1200 Blitze. Am wenigsten häufig eingeschlagen hat es in der Stadt Coburg. Hier gab es lediglich einen einzigen gemessenen Blitz.