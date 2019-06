So schön bunt!

Chemnitz- Bereits am Mittwoch wurde mit der Sommerblumenbepflanzung in der Stadt begonnen. Insgesamt sollen 1.000 Quadratmeter mit bunten Farben erstrahlen.

Die Beete wurden bereits so weit in Schuss gebracht, dass am Schlossplatz schon die ersten Pflanzen ein neues Zuhause finden konnten. Am 12. Juni geht die Bepflanzung im „Park am roten Turm“ und im „Schloßbergpark“ weiter.

Geliefert werden die Blumen aus Dresden und kosten insgesamt 15.897 Euro. 24.500 Stück an der Zahl. Unter anderem Sommerblumen, wie Begonien, Leberbalsam, Buntnessel, Dahlien, Eisenkraut und Sonnenhut. Von der schönen Blumenpracht profitieren nicht nur die Besucher und Anwohner, sondern auch die Bienen.