So schön war die Jubiläumsauflage der Schlössernacht

Ein Markenzeichen der Schlössernacht ist die zauberhafte Atmosphäre des Areals, das von mehr als 1200 Scheinwerfern und Lichtquellen in buntes Licht getaucht wurde. Sechs Kilometerlange, mit Lichterketten gesäumte Wandelwege geleiteten die Besucher auf ihrem Kultur-spaziergang von Bühne zu Bühne und zu über 60 Ständen mit kulinarischen Verlockungen vom Grillsteak bis zum Sashimi, vom frisch gezapften Meißner Schwerter Bier bis zum Sächsischen Spitzenwein. Mit Spannung wurden die fantasievollen Projektionen an der Fassade von Schloss Albrechtsberg erwartet. Sie wurden erstmals von Live Musik begleitet - mit italienischen Opernarien des Tenors Anton Saris. Höhepunkt war das mit Musik unterlegte Feuerwerk als extra Geburtstagsedition. Der Termin für die 11. Dresdner Schlössernacht steht bereits fest. Sie findet am 13. Juli 2019 statt. Inzwischen hat sich das Event auch als Tourismusmagnet etabliert. Mehr als 30 Prozent der Gäste kommen von außerhalb. „Dass die Dresdner Schlössernacht so ein Erfolg werden würde, haben wir vor zehn Jahren nicht zu hoffen gewagt.“, so Mirco Meinel. „Ohne die vielen Sponsoren und Unterstützer wäre ein Event dieser Größenordnung nicht machbar. Ein großer Dank an sie, an die gastfreundlichen Schlossherren, die tollen Künstler, meinem ganzen Team und vor allem den Gästen, die uns seit zehn Jahren die Treue halten!“