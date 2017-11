So schön wird der Leipziger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr

Leipzig – Am 28. November ist es endlich soweit, der Leipziger Weihnachtsmarkt öffnet zum 560. Mal seine Pforten. Schon jetzt wird in der gesamten Leipziger Innenstadt fleißig gehämmert.

Mit mehr als 300 Ständen ist der Weihnachtsmarkt in Leipzig einer der größten und auch schönsten Märkte in Deutschland. Das Leipziger Marktamt stellte am Donnerstagmorgen die Pläne für den diesjährigen Weihnachtsmarkt vor.



Auch in diesem Jahr gibt es wieder die traditionellen Glühweintassen – aber mit einer Sonderausgabe. Neben dem typischen Glühweingefäß gibt es noch eine limitierte Pittiplatschtasse zum 55 Jährigen Jubiläum dazu. Auch wenn der Leipziger Weihnachtmarkt in diesem Jahr Verhälnismäßig kurz ist, erwarten die Verantwortlichen dennoch um die 2 Millionen Besucher aus Leipzig und Allerwelt. Bis dahin wird noch fleißig gebaut.