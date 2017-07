So sicher fühlen sich die Leipziger!

Leipzig- Die Leipziger fühlen sich sicher in ihrer eigenen Stadt allerdings mit Einschränkungen. Am Dienstag wurden die Ergebnisse einer Studie vorgestellt. Über 44% der Befragten sehen das größte Problem in der Kriminalitätsbelastung.

Schwerpunkte der Sciherheitsumfrage waren unter anderem die Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung und das persönliche Sicherheitsempfinden.

Allerdings fällt das Ergebnis trotz der erhöhten Kriminaltätsbelastung, überwiegend positiv aus.

Für die Leipzigerinnen und Leipziger sei das größte Problem die Kriminalitätsbelastung, so Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal. Über 44% der Befragten haben das als Schwerpunkt formuliert. Gleichzeitig sagen die Menschen aber auch, dass sie sich in ihrem Wohnumfeld sehr sicher und sicher fühlen. Es schwanke etwas in dem Tag und Nacht- Bereich, sei aber trotzdem überwiegend positiv. Bei der Einschätzung der Gesamtlage in der Stadt werde es schon differenzierter. Man fühle sich also in der Gesamtstadt zum Teil unsicherer. Frauen und ältere Menschen fühlen sich stärker verunsichert.Mit dem Ergebnis der Studie haben wir uns selbst einmal in Leipzig umgehört. Der Großteil der Befragten gab an, dass sie sich in der Stadt sicher fühlen.