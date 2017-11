So sieht Leipzigs modernste Bankfiliale aus!

Direkt neben der Thomaskirche ist ab sofort Leipzigs modernste Bankfiliale zu finden. Für rund 600.000 Euro wurde hier in den letzten vier Wochen die Commerzbank-Filiale komplett umgestaltet. Kunden werden nun an einem Empfang begrüßt und an den passenden Ansprechpartner in der Bank weitergeleitet. Die direkte Nähe zum Kunden vor Ort ist auch in Zeiten der Digitalisierung immer noch sehr wichtig.

Auf den 530 Quadratmetern der bundesweit neunten Flagshipfiliale wird ein komplett neues Design- und Servicekonzept umgesetzt. In der Lounge können die Kunden zum Beispiel entspannt mit einem Kaffee auf ihre Beratung warten, wenn es mal länger dauern sollte.

Seit rund zwei Jahrzehnten pflegt die Commerzbank-Stiftung eine gute Nachbarschaft zu dem Thomanerchor. Am Montagmorgen konnte zudem eine Spende von 20.000 Euro an den Förderverein übergeben werden.