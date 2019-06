So soll der Nahverkehr in Leipzig wachsen!

Verankert in dem Nahverkehrsplan sind auch Mindeststandards. Das gilt unter anderem für die Taktung. Sie sieht für die Straßenbahn- und Hauptbuslinien eine 10-Minuten-Taktung vor, in Stadtrand-Lage ist die Taktung größer. Neu sind dagegen Mindeststandards für den Nachtverkehr. Die bis zu 80 Millionen Euro jährlichen Investitionen sollen mit Fördermitteln des Landes und Bundes gestemmt werden. Das letzte Wort in Sachen Fortschreibung des Nahverkehrsplans hat noch der Stadtrat. Die Entscheidung steht für Herbst dieses Jahres an. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Stadt und leipzig.de/nahverkehrsplan.