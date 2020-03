So soll es mit dem Alfred-Kunze-Sportpark weitergehen

Für den maroden Alfred-Kunze-Sportpark (AKS) in Leipzig-Leutzsch wurde in Abstimmung mit dem Hauptnutzer BSG Chemie Leipzig e.V. ein Entwicklungskonzept bis zum Jahr 2040 aufgestellt. Dies ging aus der Sitzung der Verwaltungsspitze hervor. Der Stadtrat soll dann am 29. April über den umfangreichen Zeit- und Maßnahmenplan informiert werden. Das Gesamtbudget im Rahmen des Bundesförderprogramm 2019-2023 „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur“ beträgt hierfür 4 Millionen Euro.