So steht es um den Tourismus am Zwenkauer See

Neben dem Revierhafen und seinen mehr als 200 Bootsstellplätzen gibt es am Südhafen für Touristen die Tauchbasis am Zwenkauer See. Sie existiert seit rund 4 Jahren. In dieser Zeit hat Inhaber Robert Lange einiges in Bewegung gesetzt, um ein attraktives Angebot zu schaffen, so hat er unter anderem ein Tauchwrack im See versenkt. Trotzdem hat er noch Dinge die ihn ausbremsen und zur Lösung anstehen. "Ich persönlich wünsche mir, dass wir eine langfristige Lösung haben, um hier Tauchkurse anzubieten. Aus touristischer Sicht wünsche ich mir mehr Angebote, zum Beispiel der angedachte Campingplatz am Nordufer", sagt Lange.