So steht’s um die Mega-Investition von Philip Morris

Dresden - Der Zigarettenhersteller Philip Morris will in Sachsen für rund 290 Millionen Euro eine Hightech-Fabrik bauen. In der sollen Sticks für den elektronischen Tabakerhitzer IQOS produziert werden. Ein riesiges Projekt. Vorbild ist das Werk in Italien. Die Produktionsstätte soll am Dresdner Flughafen entstehen und von der Nähe zur F6-Zigarettenfabrik in der Landeshauptstadt profitieren. Anja Herrmann hat sich in dem Traditionswerk in Dresden-Striesen mit dem verantwortlichen Projektleiter getroffen.