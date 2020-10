So verbreitet ist die ungesunde Angewohnheit

Sachsen schützt Nichtraucher seit 2008 mit Vehemenz

In Bezug auf den Schutz der Nichtraucher gibt es in Deutschland für jedes Bundesland ganz eigene rechtliche Vorgaben. In Sachsen trat am 1. Februar 2008 das Rauchverbot in geschlossenen gastronomischen Räumen in Kraft. Geht es nach den Sachsen, soll es aber künftig noch viel mehr Einschränkungen geben.