Jeden Freitag rollen in Helsinki die Kugeln des Eurojackpot.

Doch wie viele Gewinner gab es eigentlich im vergangenen Jahr?

Den höchsten Gewinn erzielte ein Mitspieler aus Leipzig mit 185.711,10 Euro. Und auch im Vogtlandkreis konnte sich insgesamt zwei Gewinner über 155.091,10 beziehungsweise über 80.971,90 Euro freuen. Auch in Dresden gab es einen glücklichen Gewinner mit einer Summe von 91.819,30 Euro und gleich in der Nähe in Meißen gingen 64.138,20 Euro in glückliche Hände.

Übertragung der Ziehung im TV

Pünktlich um 21 Uhr schalten die Fernsehsender der SACHSEN FERNSEHEN-Gruppe LIVE ins Eurojackpot-Studio, um die Ziehung auch für die sächsischen Lokal-Fernseh-Zuschauer zu übertragen.

Die Zuschauer können bei CHEMNITZ FERNSEHEN, DRESDEN FERNSEHEN und LEIPZIG FERNSEHEN noch während der Ziehung ihre Zahlen mit den Gewinnzahlen vergleichen.

Diese Woche 90 Millionen Euro im Eurojackpot