So wählt Dresden!

Dresden - Alles zum Wahltag in Dresden finden Sie unter dresden.de/wahlen. Dort können Sie auch die Stimmauszählung am Abend verfolgen. Kommentiert wird diese ab 21 Uhr live bei Dresden Fernsehen und im Dresdner Rathaus.

+++ Europawahl 2019 - Hohe Wahlbeteiligung Briefwahl im Stadtgebiet Dresden beträgt 19,2%. (2014: 13,o%) +++



Die Wahlvorstände zählen zunächst die Europawahl, anschließend die Stadtratswahl und zum Schluss in den Stadtbezirken die Stadtbezirksbeiratswahl sowie in den Ortschaften die Ortschaftsratswahlen aus. Mit den ersten Ergebnissen für die Europawahl kann frühestens ab 19 Uhr, für die Stadtratswahl frühestens ab 20 Uhr gerechnet werden. Die vorläufigen Ergebnisse werden auf dresden.de/wahlen veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert. Das vorläufige Endergebnis für Dresden ist nicht vor 24 Uhr zu erwarten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die öffentliche Präsentation der vorläufigen Wahlergebnisse im Dresdner Rathaus verfolgen. Einlass ist ab 20 Uhr, Oberbürgermeister Dirk Hilbert eröffnet die Veranstaltung um 21 Uhr und ist am Abend vor Ort. Es ist eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadtratsfraktionen geplant. Prof. Dr. Hans Vorländer von der TU Dresden wird die Wahlergebnisse aus Expertensicht einordnen. Am Ende des Abends, voraussichtlich gegen 23 Uhr, wird der erste Bürgermeister Detlef Sittel ein Statement zum Verlauf der Wahl in Dresden abgeben.

Das amtliche Endergebnis für die Europawahl stellt der Stadtwahlausschuss am Freitag, 31. Mai 2019, um 10 Uhr im Plenarsaal des Rathauses, Dr.-Külz-Ring 19, fest. Das amtliche Endergebnis der Kommunalwahlen stellt der Gemeindewahlausschuss am Dienstag, 11. Juni, und am Mittwoch, 12. Juni 2019, fest. Die öffentlichen Sitzungen des Gemeindewahlausschusses finden jeweils um 10 Uhr im Festsaal des Rathauses, Dr.-Külz-Ring 19, Eingang über Goldene Pforte, statt.

Bürgertelefon zur Wahl: Fragen zum Wählerverzeichnis, zur Briefwahl und zu den Wahllokalen können an das Bürgertelefon unter Telefon 0351-4881120 gerichtet werden.