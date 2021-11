So war der Leipziger Opernball 2021

Ein Großteil der Gäste war zum ersten Mal auf dem Ballparkett. Doch auch in den anderen Foyers wurde gefeiert. Kurz vor Mitternacht wurde dann die Tombola ausgelost. Gleich zweimal gewann Till Oppermann, Fachzahnarzt aus Markkleeberg – zuerst die Safari-Tour nach Afrika und gleich im Anschluss den knallgelben Porsche Boxster 718. Genau diesen lässt Oppermann an Ort und Stelle für den guten Zweck versteigern. Kurz darauf wechselt dieser für 120.000€ den Besitzer und das Geld geht in die Spendenbox. So kommen am Ende rund 220.000 Euro für die Stiftung "Leipzig hilft Kindern" zusammen.