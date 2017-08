So werden die Genusswelten 2017! Plus Freikarten-Verlosung

Die Genusswelten 2017 im OstraPark

Über 20 Spitzenköche bieten am 26. und 27. August mehr als 100 Probiergerichte zu kleinen Preisen zwischen 3 und 8 Euro an. Zahlreiche Feinkostspezialisten, Winzer und Aussteller zum Thema Genuss gestalten eine zauberhaft dekorierte und illuminierte Genusslandschaft. Wer gerne kocht, kann sich beim Showkochen viele Tipps abschauen oder in den kostenlosen Workshops selbst aktiv werden. Für die Kinder gibt es ein extra Programm und ein Spielparadies.

Rund 30 Künstler werden die Gäste auf drei Bühnen unterhalten, darunter die Guitarreros mit ihren launigen Latino-Klängen, Ive Kanev virtuos am Saxophon oder das Gitarrenduo „Hanshagen“ mit seinen „Lieblingsliedern“. Hier begegnen sich Sting und AC/DC, treffen Dean Martin und Frank Sinatra auf Cat Stevens oder Madonna. Außerdem sind die Shy Boys mit Latin & Jazz dabei, die Beefees mit Rock`n´Roll von den 50ern bis Mando Diao und Musical-Sängerin Anke Fiedler, die im letzten Winter die Gäste im Dresdner Weihnachts-Circus begeistert hat.

Optische Akzente setzen Stelzenläufer sowie die Arbeiten des Bildhauers und Keramikers Peter Wolf. Außerdem werden kurzweilige Modenschauen für Erwachsene und Kinder in das Programm eingebaut. Samstagabend gibt es ein großes Feuerwerk, und im Anschluss feiert DJ Speedy House mit den Gästen ein rauschende Partynacht auf der Seehaus-Terrasse. Höhepunkt am Sonntag ist das Gala-Dinner der Jeunes Restaurateurs.

Tickets ab 9,80 € gibt es überall im Vorverkauf. Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Mehr Infos auf www.genusswelten-dresden.de