Sachsen- Über 13 000 archäologische Denkmale sind in Sachsen bekannt. Mehrere Millionen Funde hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. Doch die müssen irgendwo dokumentiert, geschützt und erforscht werden. Dafür ist in Dresden das Landesamt für Archäologie zuständig. Dieses ist eines der zwei Denkmal-Fachbehörden im Freistaat und wurde 1991 gegründet.