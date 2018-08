So werden Sie Bus- und Straßenbahnfahrer bei der LVB

Leipzig - "Nimm das Steuer selbst in die Hand" unter diesem Motto suchen die Leipziger Verkehrsbetriebe nun verstärkt nach neuen Fahrern.

Mit Blick auf die Herausforderungen der wachsenden Stadt verstärken die Leipziger Verkehrsbetriebe ihre Personalsuche und gehen neue Wege. Mit einem Rekrutierungstag am 14. August 2018 auf dem Augustusplatz und am 25. August in der Angerbrücke wollen die Verkehrsbetriebe den verantwortungsvollen Beruf eines Fahrers interessierten Leipzigern vorstellen und somit neue Bewerber gewinnen.