Am Dienstag bleibt es in Dresden bewölkt. Bei 8°C schafft es die Sonne nur kurz durch die Wolkendecke. Der Sturm hält mit Böen von 40km/h an.

Die Wochenmitte empfängt die Dresdner mit strahlendem Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen. Am Donnerstag ziehen Regenwolken bei 8°C auf.