Leipzig - Der Dienstag zeigt sich überwiegend bewölkt, Bei 7 Grad bleibt es allerdings weitesgehend trocken. In der Silvesternacht fallen die Werte auf -1 Grad. Das neue Jahr startet in den kommenden Tagen mit einem zumeist bewölktem Himmel. Erst zum Donnerstag kann sich die Sonne so richtig durchsetzen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 5 Grad tagsüber. Nachts kühlt es auf bis zu -3 Grad ab.