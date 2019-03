In den Mittwoch starten die Dresdner mit Sonnenschein bei maximal 10°C. Trotz aufziehender Wolken bleibt es bei Tiefsttemperaturen von 5°C trocken.

Der Donnerstag bringt dichte Wolken und Schauer mit sich. Bei maximal 9°C sollte der Schirm nicht vergessen werden. Auch am Freitag hält der Regen an.