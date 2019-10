Leipzig – Auch am Mittwoch wird der Regenschirm zum Must-have in Ihrer Handtasche. Den ganzen Tag hängen Regenwolken am Himmel über Leipzig. Immer wieder kann es teils stark regnen. Dazu bleibt es tagsüber sehr frisch – die Temperaturen bewegen zwischen 9 und 13 Grad. Auch der Rest der Woche bleibt grau und regnerisch. Zum Feiertag gibt es maximal 14 Grad.