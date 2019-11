Leipzig - Zum Start der neuen Woche erwartet uns ein bedeckter Himmel mit Temperaturen von maximal 8 Grad im Tagesverlauf, in der Nacht kühlt es auf 3 Grad runter. Hier und Da muss mit ein paar Regentropfen gerechnet werden.

In den nächsten Tagen erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix, wobei die Wolken am Himmel dominieren. Die Temperaturen klettern noch auf 10 Grad, dabei bleibt es größtenteils trocken. In der Nacht kühlt es auf noch 4 Grad ab.